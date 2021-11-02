Москва, 2 ноября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела банка «Союзный», лишившегося лицензии три года назад, конкурсный управляющий потребовал истребовать убытки с восьми бывших топ-менеджеров и акционеров. Общая сумма претензий составляет почти 1,1 млрд рублей. Арбитраж Москвы пока не назначил дату заседания по рассмотрению данного заявления, передаёт ИА REGNUM.

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Среди ответчиков по этому требованию — два акционера и шесть экс-руководителей. Общая сумма заявленных убытков — 1 082 076 489,15 рубля.

8 ноября 2021 года пройдет заседание по вопросу обеспечительных мер. Возможно, речь идёт о требовании к бывшим топ-менеджерам и аресте имущества.

Напомним, банк на момент отзыва лицензии в 2018 году относился к топ-300 по размеру активов. При уставном капитале ООО «КБ «Союзный» 638 млн рублей собственная доля банка составляет 66,2 млн рублей. Участниками кредитной организации являются Ланфранко Чирилло (совладелец краснодарской фирмы по выращиванию винограда) с долей почти 21%, Татьяна Кузнецова — 20,5%, Любовь Левицкая с долей 19,5%, Анатолий Цветков — 9,5%, ООО «Спорт-информ» — 9,03%, Алексей Большаков — 5%, Юлия Спектор — почти 5%.

Лицензия у «Союзного» была отозвана приказом Банка России ОД-2787 от 25 октября 2018 года. Страховые выплаты произведены на 99,66%, то есть выплачено более 2,822 млрд рублей, осталось выплатить порядка 9,6 млн рублей. На начало октября 2021 года были установлены 475 кредиторов ООО с общей суммой претензий более 2,95 млрд рублей.

Следующее заседание, на котором будет заслушан отчет конкурсного управляющего банком, состоится 28 марта 2022 года.