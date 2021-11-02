Пекин, , 03:44 — REGNUM Выручка китайской компании в сфере высоких технологий и связи Huawei достигла $71,3 млрд, сообщает агентство Синьхуа.

Huawei A4-Nieuws

Китайский технологический гигант Huawei объявил 29 октября, что за первые три квартала 2021 года его выручка от продаж составила 455,8 млрд юаней (около $71,3 млрд), а рентабельность чистой прибыли составила 10,2%.

Общая производительность соответствовала ожиданиям, сказал председатель правления Huawei Го Пин, добавив, что в то время, как их бизнес B2C подвергся значительному неблагоприятному воздействию, бизнес B2B оставался стабильным.