Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Более девяти тысяч государственных служащих американского Нью-Йорка не могут выйти на работу из-за отказа проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции, передает телеканал Fox News.

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По его данным, из 300 тыс. служащих в городе около 24 тыс. человек не прошли вакцинацию против COVID-19. При этом большая часть из них смогла предоставить медицинский отвод, чтобы не лишиться работы. Однако более девяти тысяч человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Наиболее сложная ситуация оказалась в пожарном департаменте Нью-Йорка. Там непривитых спасателей также отправили в неоплачиваемый отпуск, однако позднее призвали их вернуться на работу. Всего, по данным телеканала, около 1,7 тыс. пожарных могут оказаться без работы, также от работы отстранят около 20% бригад скорой помощи.