Ланьчжоу, Китай, 2 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Провинция Ганьсу на северо-западе Китая с 18 по 31 октября закрыла 83 жилых комплекса в шести городах, чтобы обуздать распространение нового коронавируса, сообщили официальные лица, передает 1 ноября агентство Синьхуа.

Коронавирус

Провинция 31 октября сообщила о 10 новых подтвержденных случаях COVID-19, переданных на местном уровне. С 18 по 31 октября Ганьсу сообщила о 105 местных подтвержденных случаях заболевания в ходе недавней вспышки эпидемии.

Все общины, находящиеся под строгим контролем, приняли ряд профилактических и контрольных мер, таких как домашний карантин и мониторинг состояния здоровья. По словам заместителя директора провинциальной комиссии здравоохранения Чжан Хао, специальный персонал ходил от двери к двери, поставляя жителям общин предметы первой необходимости.