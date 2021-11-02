Махачкала, , 03:39 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП в Махачкале. Видео с места аварии опубликовано 2 ноября в Instagram «Эхо Дагестана».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 2 ноября на проспекте Петра I в Махачкале. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в дерево. Очевидцы утверждают, что автомобиль перед столкновением развил скорость 140−150 км/час.

Водитель автомобиля не справился с управлением на повороте, машину занесло и произошло столкновение с деревом. От удара автомобиль сильно деформировался. Водитель и пассажир Toyota Camry погибли на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД.

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