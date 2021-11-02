Макао, Китай, , 03:32 — REGNUM Общий уровень безработицы в Макао за период с июля по сентябрь вырос на 0,1 процентного пункта до 2,9% по сравнению с предыдущим периодом с июня по август, сообщил департамент статистики специального административного района (САР), передает агентство Синьхуа.

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В последнем отчете Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) указано, что уровень безработицы среди местных жителей составил 3,9%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем за предыдущий период. Уровень неполной занятости вырос на 0,2 процентного пункта до 3,9%, в то время как уровень задействования рабочей силы составил 68,5%, говорится в отчете DSEC.

Численность рабочей силы, проживающей в Макао, составляла 386 800 человек. Общая численность занятых составила 375 600 человек, а число занятых жителей составило 279 200 человек, что на 700 и 400 человек меньше, соответственно, по сравнению с предыдущим периодом с июня по август.

Число безработных выросло на 600 человек по сравнению с предыдущим периодом до 11 200. Безработные, ищущие новую работу, в основном ранее занимались игорным бизнесом и джанкетом, а также строительством. Между тем, доля новых участников рынка труда, ищущих свою первую работу, выросла на 2,4 процентных пункта до 14,9% от общего числа безработных.

Число неполно занятых выросло на 600 человек по сравнению с предыдущим периодом до 15 000, причем большинство из них работают в сфере азартных игр и развлечений, а также в строительном секторе.