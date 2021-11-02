Пекин, , 03:29 — REGNUM Новые кредиты в юанях в регионе дельты реки Янцзы составили 5,11 трлн юаней (около $799,6 млрд) за первые три квартала 2021 года, что на 306,9 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Баланс внутренних и валютных кредитов в регионе на конец сентября составил 48,99 трлн юаней, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным Шанхайского головного офиса Народного банка Китая.

К концу прошлого месяца остаток кредитов в китайских юанях составил 47,73 трлн юаней, увеличившись на 14,2% в годовом исчислении, а кредиты в иностранной валюте достигли $194,4 млрд, увеличившись на 15,4% в годовом исчислении.

Данные банка также показали, что новые депозиты в юанях составили 4,93 трлн юаней в период с января по сентябрь, что на 1,29 трлн юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Баланс депозитов в национальной и иностранной валюте в регионе на конец прошлого месяца составил 59,95 трлн юаней, увеличившись на 10,8% в годовом исчислении. Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой находятся в зоне действия региона дельты реки Янцзы.