Пекин, 2 ноября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. По данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), спрос на логистику в Китае сохранял относительно быстрый рост в первые три квартала 2021 года, несмотря на спорадическое возобновление случаев COVID-19, экстремальные погодные условия и отключения электроэнергии, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китай

В первые три квартала текущего года общая стоимость товаров в секторе логистики составила 234,5 трлн юаней (около $36,69 трлн), увеличившись на 11,4% в годовом исчислении. Рост был на 9,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные CFLP.

Спрос на логистику в целом сохранил динамику восстановления с начала года, при этом его масштабы и темпы роста выше, чем за аналогичный период до пандемии, говорится в сообщении CFLP, причем сектор демонстрирует большую устойчивость и жизнеспособность.

Федерация объяснила этот рост ростом спроса на логистику со стороны отраслей промышленности и потребления. Данные также показывают, что общая стоимость логистики за этот период составила 12,1 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 15%.

Стоимость была немного выше, чем уровень до пандемии в 2019 году, что свидетельствует о том, что цепочки поставок вверх и вниз по течению все еще восстанавливаются, говорится в сообщении CFLP.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда COVID-19 быстро распространялся, эффективность логистических операций повысилась, а устойчивость цепочек поставок продолжала расти, отметили в CFLP. CFLP заявила, что общая стоимость товаров, распределяемых через логистику в Китае, вырастет примерно на 10% в течение всего года.