Пекин, , 03:23 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае заявило, что в период с апреля по сентябрь 2021 года оно зафиксировало дефицит в размере 115,7 млрд гонконгских долларов ($14,88 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Объявляя о своих финансовых результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, правительство САР заявило, что расходы составили 316 млрд гонконгских долларов ($40,63 млрд), а доходы — 200,3 млрд гонконгских долларов ($25,75 млрд).

Представитель правительства САР заявил, что совокупный годовой дефицит за этот период был обусловлен главным образом тем фактом, что некоторые основные виды доходов, включая заработную плату и налоги на прибыль, в основном поступают ближе к концу финансового года. По состоянию на 30 сентября финансовые резервы составляли 812,1 млрд гонконгских долларов.