Харбин, Китай, 2 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Власти Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, распорядились приостановить индивидуальные занятия в местных детских садах и начальных и средних школах на одну неделю, начиная с 1 ноября с целью сдерживания COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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Все третьеклассники и старше перейдут на онлайн-занятия, но нет единого требования для воспитанников детских садов, а также первоклассников и второклассников, сообщило в 31 октября муниципальное управление образования Харбина. Провинция Хэйлунцзян сообщила о новых локальных 19 подтвержденных случаях COVID-19.

В общей сложности 18 случаев были зарегистрированы в районе Айхуэй в городе Хэйхэ и один в районе Сянфан в Харбине. В Хэйлунцзяне на 31 октября было зарегистрировано 55 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и два «импортных».