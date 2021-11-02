Шанхай, Китай, , 03:17 — REGNUM В Шанхай 29 октября прибыл первый грузовой поезд «Цзиньбо» направления Китай — Европа, что ознаменовало первую отправку экспонатов Китайской Международной выставки импорта (CIIE) грузовым поездом в муниципалитет, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

В общей сложности 35 контейнеров с товарами весом около 460 тонн были сначала направлены из Гамбурга и Дуйсбурга в Германии для сосредоточения в польской Малашевице, а затем были перевезены грузовым поездом в Китай через перевал Алатау, крупный железнодорожный порт в Синьцзяне, а оттуда — в китайский Шанхай.

«Цзинбо» — это сокращение от CIIE по-китайски. Экспонаты, представленные на предстоящей 4-й выставке CIIE, включают интеллектуальные комбинированные системы вакуумной струйной промывки и детали электрических машин. Все экспонаты и грузовой поезд были продезинфицированы и проверены перед въездом в Китай в соответствии с руководящими принципами ЭКСПО по противоэпидемической профилактике и контролю.

По словам председателя компании-оператора поезда Ван Цзиньцю, потребовалось всего около половины времени доставки, чтобы доставить товар в пункт назначения грузовым поездом Китай — Европа.

«Шанхайский экспресс», первый шанхайский грузовой поезд Китай — Европа, отправился из города в сентябре, впервые соединив железнодорожным маршрутом Шанхай и Европу. На сегодняшний день четыре грузовых поезда Китай — Европа отправились из Шанхая в Гамбург, Германия.