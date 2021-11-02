Москва, 18 декабря, 2013, 16:09 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении амнистию, предложенную президентом РФ к 20-летию Конституции РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. Амнистия принята единогласно, 446 депутатов проголосовали "за". Амнистия, по разным оценкам, должна коснуться порядка 20 тыс. человек, под нее подпадают наименее социально защищенные категории осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лица, имеющие определенные заслуги перед Россией.

Амнистия затронет совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I и II группы, а также лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС , военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иных лиц, принимавших участие в боевых действиях либо в действиях по защите Отечества. Их освободят от наказания только в случае, если срок лишения свободы не превышает 5 лет и ранее гражданин не отбывал наказание в исправительных учреждениях.

"Внесены поправки, и амнистия распространяется не только на тех, у кого есть приговор суда, но и по тем лицам, по которым ведутся следственные мероприятия", - заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

Амнистия не коснется осужденных по "тяжелым" статьям уголовного кодекса РФ. Под действие амнистии не попадут также террористы, педофилы, а также проходящие по статьям "Организация массовых беспорядков" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Таким образом, могут освободить лишь часть фигурантов так называемого "болотного дела", тех, кто не нападал на полицейских. Кроме того, с принятием амнистии на свободе окажутся экипаж судна "Арктик санрайз", а также участницы группы Pussy Riot.

Как ожидается, амнистия вступит в силу до конца недели - сразу после официального опубликования. Завершить исполнение предлагается в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.

Комментируя принятие амнистии, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал сожаление, что не все поправки, предложенные ЛДПР Госдума поддержала. "Акт гуманизма, который мы принимаем по случаю 20-летия парламента и Конституции, должен распространяться и на тех, кто не подпадает под действия амнистии, но дисциплинарные взыскания должны быть аннулированы, исходя из того, что порой это злоупотребления администрацией соответствующих учреждений", - считает депутат. "Это целая криминальная составляющая, это бизнес. И именно сдерживающий факт выхода на условно-досрочное освобождение является сегодня предметом торга", - возмущен парламентарий. "Позиция ЛДПР: выпускать, выпускать, выпускать. Нужно больше людей амнистировать и выпускать на свободу", - заключил Нилов.