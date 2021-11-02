Пекин, 2 ноября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Торговый совет Китая опубликовал правила 29 октября коммерческого посредничества для урегулирования споров, связанных с иностранными правами интеллектуальной собственности, первые в своем роде в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Правила, изданные центром посредничества при Китайском совете по содействию международной торговле, содержат подробные положения о заявках, персонале, способах и сборах, связанных с посредничеством в спорах в сфере прав интеллектуальной собственности. Они вступили в силу с 1 ноября.

Правила будут играть активную роль в совершенствовании механизма разрешения споров в области прав в Китае, продвижении развития коммерческого посредничества и оказании помощи Китаю в активном участии в глобальном управлении правами, сказал вице-президент центра посредничества Цай Чэньфэн.