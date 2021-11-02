Шэньчжэнь, Китай, , 03:09 — REGNUM Внешняя торговля южно-китайского мегаполиса Шэньчжэня выросла на 15,2% в годовом исчислении до 2,51 трлн юаней (около $393 млрд) за первые три квартала этого года, передает 31 октября агентство Синьхуа.

Небоскреб Сайге. Шэньчжэнь 风之清扬 — 自己拍摄

За период с января по сентябрь экспорт вырос на 13,5% в годовом исчислении до 1,35 трлн юаней, в то время как импорт подскочил на 17,2% до 1,16 трлн юаней, сообщила таможня Шэньчжэня.

На долю десяти крупнейших торговых партнеров производственного центра, граничащего с Гонконгом, пришлось 77,3% от общего объема торговли, при этом в торговле с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Европейским союзом наблюдается двузначный рост.

Частные предприятия внесли свой вклад в торговлю объемом 1,54 трлн юаней. По данным таможни, этот показатель вырос на 17% в годовом исчислении, составив более 61% от общего объема торговли. Эта доля выросла на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом. На механическую и электротехническую продукцию приходилось почти 80% как экспорта, так и импорта в течение девяти месяцев.