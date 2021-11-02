Вашингтон, 2 ноября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Отношения с Россией, Белоруссией, Китаем и Афганистаном стали темой переговоров заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд с предпринимателями стран «Расширенное партнерство в Северной Европе» (EPINE). Об этом замглавы Госдепа сообщила 1 ноября на своей станице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Кроме того, участники беседы обсудили ситуацию вокруг Ближнего Востока, Арктики и Африки. Нуланд отметила, что в рамках EPINE США развивают сотрудничество со скандинавскими государствами и странами Прибалтики. Членами EPINE являются Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва и Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября американский президент Джо Байден обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас укрепление «сдерживающего и оборонного» потенциала НАТО.