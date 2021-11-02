Вашингтон, 2 ноября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уснул во время заседания на конференции ООН по изменениям климата из-за его незаинтересованности в мероприятии, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в официальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Байден прилетел в Европу, заявляя, что глобальное потепление — его высочайший приоритет, а потом быстро заснул на самой конференции на виду у всего мира», — заявил он.

Трамп добавил, что по-настоящему заинтересованные и увлеченные проблемами климата люди никогда бы не уснули на таком мероприятии. К обращению прикреплен видеоролик, на котором у Байдена закрыты глаза в течение нескольких секунд.

Отметим, что Трамп неоднократно указывал на то, что Байден засыпает на официальных мероприятиях. В связи с этим бывший президент США называет его «сонным Джо».