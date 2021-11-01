Амстердам, 2 ноября, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Обязательное ношение масок будет вновь ведено с 5 ноября в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом, 1 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Требование коснется муниципальных и правительственных зданий, библиотек, а также салонов красоты. Кроме того, в стране расширят использование санитарных пропусков, которые указывают на прививку от COVID-19, перенесенную коронавирусную инфекцию или отрицательный результат теста на SARS-CoV-2.

Без этих документов перестанут пускать в тренажерные залы, бассейны, зоопарки, парки развлечений, театры и музеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов (RIVM) объявил, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, которому присвоено обозначение AY.4.2, распространялся на территории страны на протяжении последних десяти недель.