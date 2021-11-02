Лондон, , 02:26 — REGNUM Великобритания приветствует решение Франции не вводить санкции из-за споров вокруг рыболовного промысла, сообщает пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Степан Колесников. Рыбак. 1921

«Мы приветствуем заявление французского правительства о том, что оно не будут воплощать в жизнь предложенные им меры», — говорится в официальном заявлении.

Также в канцелярии главы правительства Соединенного Королевства отметили, что Лондон готов продолжить переговоры с Парижем по вопросам рыболовства. При этом Великобритания рассмотрит предложения французской стороны на выдачу лицензий на промысел в британских водах.

Ранее Франция объявила о готовности ввести санкции против Великобритании из-за споров вокруг добычи рыбы. Французская сторона оказалась недовольна тем, что их рыбакам выдали вдвое меньше лицензий на промысел вокруг острова Джерси, чем поступило запросов. При этом Париж планировал 2 ноября ввести против Соединенного Королевства санкции.