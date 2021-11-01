Минск, 2 ноября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Информация из белорусского государственного «Фонда социальной защиты населения» оказалась в распоряжении членов оппозиционной группировки, называющих себя «киберпартизанами» («Кибер-Партизаны Беларуси»). Персональные данные с личными номерами, адресами, паспортными и другими данными частично опубликованы ими на своих и дружественных ресурсах.

Amnesty.org Белоруссия

В частности, опубликованы фрагменты базы данных ФСЗН по соучастникам громкой криминальной истории, связанной с убийством минского диссидента Романа Бондаренко — главного тренера президентской хоккейной команды Дмитрия Баскова и пресс-секретарши президента Белоруссии Натальи Эйсмонт. Среди опубликованных данных фигурируют «кошелёк Лукашенко» Александр Шакутин, пропагандист Григорий Азарёнок и многие другие.

До этого «киберпартизаны» опубликовали сведения из баз данных госавтоинспекции и других структур МВД. Ещё ранее, при подавлении массовых протестных манифестаций белорусские спецслужбы через свои телеграм-каналы и государственные СМИ опубликовали персональные данные и сведения, относящиеся к частной жизни участников протестного движения.

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