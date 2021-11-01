Бобруйск, Белоруссия, 2 ноября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Репродукции картин русского художника Николая Рериха представлены на выставке, открывшейся 1 ноября в Бобруйском районном историко-краеведческом музее в рамках проекта «Святая Русь». Белорусской общественности также демонстрируются редкие фотографии о жизни выдающегося художника, мыслителя и путешественника.

Николай Рерих. Звенигород

Экспонаты на безвозмездной основе в Бобруйск направил новосибирский музей Рериха. Работа выставки продлится до 15 декабря.