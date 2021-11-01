Минск, 2 ноября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. В президентском «Дворце Независимости» в Минске открылась выставка, посвящённая подавлению массовых манифестаций противников бессменного правления Александра Лукашенко летом-осенью 20 902 года. центральное место в экспозиции занимает автомат Калашникова, с которым несменяемый руководитель постсоветской республики позировал после разгона мирной манифестации 23 августа прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Среди экспонатов выставки — картина, на которой Лукашенко изображён со своим несовершеннолетним внебрачным сыном, также вооружённым автоматическим оружием. Рядом с этим вывешен государственный флаг Белоруссии с нанесённым на него изображением Лукашенко и надписью «За Батьку» (Лукашенко нравится, когда его так называют).

Фотографии с выставки опубликовала в телеграм-канале «Пул Первого» пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Она подозревается в причастности к убийству минского диссидента Романа Бондаренко, участвовавшего в массовых акциях ненасильственного протеста после окончания президентской кампании 2020 года.

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