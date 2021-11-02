Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) столкнулась с подводной горой, не указанной на карте, в Южно-Китайском море. Об этом 1 ноября сообщил новостной портал института ВМС США (USNI).

Подлодка проекта Seawolf ВМС США Naval Base Kitsap (NBK)

Инцидент произошёл 2 октября, а его расследование завершилось на прошлой неделе. Как пояснила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс, в ходе расследования было установлено, что препятствие, с которым столкнулась подлодка ВМС США USS Connecticut в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе — это не отмеченная на карте подводная гора. Отмечается, что гора «не была зафиксирована средствами контроля».

Выводы будут изучены командующим Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом. Он примет решение о целесообразности каких-либо дополнительных мер в связи с произошедшим, в том числе о привлечении к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ВМС США подтвердили ЧП с атомной подводной лодкой USS Connecticut (класс Seawolf).

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