Минск, 2 ноября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Направления двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и Азербайджана с акцентом на наличии значительного потенциала в военной и военно-технической областях обсудили 1 ноября белорусский министр обороны Виктор Хренин и азербайджанский посол Ульви Бахшалиев. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.

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«По результатам встречи стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе оборонной», — говорится в кратком официальном сообщении.

Напомним, послом Белоруссии в Азербайджане является бывший министр обороны Белоруссии Андрей Равков, занимавший в 2020 году должность госсекретаря белорусского совбеза и рассказывавший небылицы о якобы готовившемся в России вторжении боевиков на белорусскую территорию. В конфликте Армении с Азербайджаном официальный Минск поддержал азербайджанскую сторону, а не своего союзника по ОДКБ.