Москва, , 02:05 — REGNUM Возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16, произошло на юге Москвы, Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Огонь удалось ликвидировать. В ходе инцидента никто не пострадал. Из-за случившегося были временно изменены маршруты транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на проспекте Октября рядом с площадью Карла Маркса в Ярославле загорелся автобус.

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