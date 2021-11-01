Москва, 2 ноября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16, произошло на юге Москвы, Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Огонь удалось ликвидировать. В ходе инцидента никто не пострадал. Из-за случившегося были временно изменены маршруты транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на проспекте Октября рядом с площадью Карла Маркса в Ярославле загорелся автобус.