Тегеран, 2 ноября 2021, 02:03 — REGNUM Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян ушел на карантин из-за заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.
«Его общее состояние оценивается как хорошее, он ежедневно работает на карантине», — заявил представитель министерства Саид Хатибзаде.
При этом главе иранского МИД пришлось изменить свой график поездок в связи с уходом на карантин. Отметим, что ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян заразился коронавирусом нового типа.