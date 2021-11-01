Тегеран, 2 ноября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян ушел на карантин из-за заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Его общее состояние оценивается как хорошее, он ежедневно работает на карантине», — заявил представитель министерства Саид Хатибзаде.

При этом главе иранского МИД пришлось изменить свой график поездок в связи с уходом на карантин. Отметим, что ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян заразился коронавирусом нового типа.