2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Татьяна Стоянович, , 12:32 — REGNUM Муниципальные выборы в Северной Македонии, прошедшие 31 октября, показали, что время премьер-министра Зорана Заева и его партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) неумолимо проходит. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский публицист Миленко Неделковски.

Тонущий «Титаник» Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США

Напомним, что на муниципальных выборах в Северной Македонии 31 октября оппозиционные партии одержали победу. В этот же вечер Зоран Заев выступил с заявлением о том, что он винит себя в плохих результатах правящей коалиции и поэтому уходит с двух постов сразу — премьер-министра и главы СДСМ.

«Что касается самого Заева, его действия вызывают подозрение у македонского народа. От этого человека никогда не знаешь, что можно ожидать. Так что сразу же после его заявления об отставке, сделанного 31 октября вечером, в соцсетях появилась шутка: Зоран подал в отставку, но завтра он сообщит о том, что отставка не принимается», — рассказал Неделковски.

Эксперт ожидает, что определенный период политической нестабильности ожидает Северную Македонию хотя бы потому, что Заев заявляет, что после его ухода в отставку правительство распускать не нужно, но конституция страны предусматривает иное.

«Статья 92 конституции говорит о том, что, если премьер-министр уходит в отставку или по любой другой причине не может выполнять свои обязанности, правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и президент страны должен назначить новое лицо, которое сформирует правительство. Но так как Заев не лучший знаток конституции собственной страны, он на это не рассчитывал. И теперь это проблема», — пояснил македонский журналист.

Зоран Заев Влада на Република Македонија

По словам Неделковски, более серьёзной проблемой является то, что на последних парламентских выборах полтора года назад правящая коалиция была сформирована с совсем незначительным перевесом в парламенте — 61 депутат правящей коалиции и 59 депутатов от оппозиции. С другой стороны, на муниципальных выборах 31 октября партия ВМРО-ДПМНЕ победила в 41 муниципалитете, а СДСМ всего лишь в 16, продолжил он. «Партия Заева проиграла в самых больших городах Македонии — Скопье, Битоле, Прилепе, Охриде, Куманово, Велесе, Штипе… Это полностью дискредитирует действующие власти», — отметил эксперт.

Тем не менее ВМРНО-ДПМНЕ не спешит окончательно расправиться с партией Заева, так как сама правящая коалиция уже разваливается без какого бы то ни было давления со стороны, рассказал Неделковски.

Миленко Неделковски «Так, например, одна из албанских партий, победивших в городе Тетово — партия «Беса», заявила о намерении покинуть коалицию с СДСМ. У них четыре депутата в парламенте, один из них только что победил на выборах мэра Тетово. Остались трое. Если все трое уйдут из правящей коалиции, у Заева останется 58 депутатов, а не 61, как сейчас. К тому же в правящей коалиции есть и другие маленькие партии, которым тут же захотелось перейти на сторону победителей. Победа ВМРО-ДПМНЕ убедительная, они взяли много больших муниципалитетов».

Агитационный плакат ВМРНО-ДПМНЕ (сс) Rašo

Эксперт считает, что судьба Зорана Заева решена, при этом не только в политическом аспекте.

«Это человек, с чьим именем связаны многие криминальные аферы. Последние две недели он выводил на улицы полицию, запугивал народ, покупал голоса, но это лишь еще более разозлило граждан и повлекло за собой противоположный эффект», — отметил македонский журналист.

Неделковски ожидает, что при новом правительстве Северной Македонии внешнеполитический курс, несомненно, останется прежним, особенно по отношению к большим игрокам, таким как Вашингтон, Брюссель, Москва. Тем не менее политика по отношению к соседям, скорее всего, изменится, отметил он.

«Политика по отношению к Болгарии и Греции станет более консервативной, вернется национальная риторика, правительство встанет на защиту национальных интересов. Что касается внутренней политики, народ голосовал за перемены в положительную сторону, за возрождение основных ценностей, за верховенство закона. Этого не было в последние четыре года», — добавил Неделковский.

Здание првительства Северной Македонии (сс) Pudelek

По его мнению, лучше всего будет, если ВМРО-ДПМНЕ даст возможность правящей коалиции во главе с партией Зорана Заева развалиться изнутри.

«Но этот процесс не будет продолжаться долго. «Титаник» тонет, и спасти его нельзя. Оптимальным вариантом был бы формирование экспертного правительства, которое работало бы в трех направлениях. Первое — защита национальных интересов: не вести переговоры в ущерб государству. Второе — экономическое восстановление, так как в Македонии сильно ощущаются последствия энергетического кризиса и мы ожидаем, что в любой момент вся страна может остаться без электричества. Самая главная задача третья — создать условия для проведения демократических парламентских выборов», — подытожил Миленко Неделковски.