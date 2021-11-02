Москва, , 01:42 — REGNUM Столкновение пяти легковых автомобилей произошло на МКАД на юге Москвы, 1 ноября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Они столкнулись на 22 км МКАД. Из-за ДТП оказалось затруднено движение по двум полосам из пяти. Его удалось восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в микрорайоне Лесной города Старый Оскол мужчина на автомобиле врезался в четыре машины, которые были припаркованы вдоль дороги.

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