2 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Младжан Джорджевич, , 12:32 — REGNUM Несколько дней тому назад так называемые власти «Республики Косово» выслали российских дипломатов Дениса Венгерского и Андрея Кривошеева из Канцелярии посольства Российской Федерации в Приштине, являющейся частью посольства РФ в Сербии. Этот акт осудили спикер МИД Мария Захарова и посол Александр Боцан-Харченко, в то время как президент Сербии Александр Вучич и его «Сербский список» — партия, являющаяся основным партнером официального Белграда в сепаратистском «правительстве Косово» — хранят молчание.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Громовое молчание Александра Вучича и «Сербского списка» не удивило тех, кто знаком с ситуацией в Сербии. С момента прихода к власти в 2012 году Александр Вучич сделал все, чтобы вывести из конституционных и правовых рамок Республики Сербия автономный край Косово и Метохия, находящийся под надзором временной администрации МООНК (Миссии ООН в Косово) в соответствии с резолюцией 1244 Совета безопасности ООН, передав все элементы государственности в руки косовских террористов и сепаратистов.

За то, что Резолюция 1244 все еще в силе, и за то, что формально и юридически Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии, мы можем благодарить лишь Российскую Федерацию, которая твердо и бескомпромиссно препятствует любым изменениям, идущим в ущерб территориальной целостности Сербии, о чем глава МИД России Сергей Лавров заявлял неоднократно.

Но такое отношение Российской Федерации — настоящий кошмар для Александра Вучича, который пообещал своим западным спонсорам сдачу Косово и Метохии в обмен на абсолютную и неконтролируемую власть. Поэтому президент Сербии, публично делая вид, что у него с Россией дружеские отношения, тайно открыл большой фронт гибридной войны, направленной на распространение русофобии и клеветы в адрес России и ее представителей в Сербии. Помимо скандалов «Шпион из российского посольства» и «Организация демонстраций с целью свержения Вучича-2020», общественность как в Сербии, так и в России забыла, что в октябре 2016 года сербские СМИ сообщили о том, что Сербия выслала двух российских дипломатов в связи с предполагаемой подготовкой терактов в Черногории. Когда журналисты прямо спросили его об этом, Вучич ответил, что не может обсуждать государственные тайны, что привело к выводу, что дипломатов все-таки выслали.

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Россию Kremlin.ru

Недавно Вучич в очередной раз ударил ножом в спину России, которая стремится защитить интересы сербского народа. Верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт был назначен на эту должность незаконно, но это не помешало Вучичу принять его с официальным визитом в Белграде, хотя Россия дала понять, что не признает его назначение. Это также стало пощечиной всему сербскому народу, так как Шмидт был навязан колониальным губернатором Республики Сербской, с чем Вучич явно согласился.

А всего несколько дней назад в качестве предисловия к изгнанию Дениса Венгерского и Алексея Кривошеева один из известных медиа-мегафонов Вучича и, по его собственным утверждениям, деловой партнер брата президента Сербии Андрея Орхан Драгаш опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере» якобы документ Канцелярии Российской Федерации в Приштине, который полон явных подделок, рассчитанных на то, чтобы показать сербской общественности, что Россия фактически признала «Республику Косово» и что она официально и подобострастно общается с ее непризнанными властями. Хотя сербское законодательство должно рассматривать такой акт как серьезное преступление, заключающееся в нападении на другое государство и его дипломатическое представительство в Сербии, ни Александр Вучич, ни «Сербский список», ни государственный прокурор Сербии ничего по этому поводу не сказали.

Документ, опубликованный Орханом Драгашем Скриншот twitter @ODragas

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Такое количество преступных действий, направленных на полную дискредитацию и разжигание враждебности сербских граждан к Российской Федерации и ее присутствию в Сербии, не фиксировалось со времён принятия постановления Информбюро 1948 года (ознаменовавшего разрыв между СССР и Югославией — ИА REGNUM). Александр Вучич коварно наносит России удары в спину все чаще и быстрее, потому что он спешит сломать поддержку Москвой резолюции 1244, к чему его подталкивают его западные советники и партнеры.

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