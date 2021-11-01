Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. В Ростовской области ввели усиленный контроль на землях лесного фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обожжена молодая сосна

«Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от шести до десяти лет, и не просто лет — напряжённого, кропотливого труда лесоводов. На Дону в условиях жаркого, засушливого лета леса, в том числе и хвойные, требуют особого ухода и заботы», — уточнили в ведомстве.

«Чёрным лесорубам» грозит штраф или уголовное преследование. Размер ущерба за незаконную вырубку леса в предновогодний период удваивается.