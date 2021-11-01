Москва, 2 ноября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Температурная аномалия ожидается в конце недели в Москве. Об этом 1 ноября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Alexx Zimin Осень. Москва

Специалист отметил, что самая высокая температура днём ожидается в столичном регионе 4 и 5 ноября. Начиная с 3 ноября в Москве будет наблюдаться облачная погода, возможен небольшой дождь.

Тёплые воздушные массы начнут поступать в регион с востока Средиземноморья, а 5 ноября через Москву будет проходить небольшой фронт, температура воздуха днём ожидается до +13 градусов, ночи тоже будут аномально тёплыми для ноября, до +7…+8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил об аномально тёплой погоде в Центральной части России.