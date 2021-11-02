Ростов-на-Дону, , 01:33 — REGNUM Лечение в ковидных госпиталях Ростова-на-Дону получают более 1,8 тыс. пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Госпиталь

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В настоящее время инфекционные стационары развёрнуты на базе пяти лечебных учреждений. Медики оказывают помощь 1819 пациентам. Госпитали работают в горбольнице №1 имени Семашко, горбольнице №20, консультационно-диагностическом центре «Здоровье», горбольнице №6 и горбольнице №4.

Под наблюдением медицинских работников находятся почти 12 тысяч ростовчан.