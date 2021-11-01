Москва, 2 ноября, 2021, 01:30 — ИА Регнум. 1 ноября пресс-служба московского «Спартака» объявила о трансфере 20-летнего атакующего полузащитника тульского «Арсенала» и молодежной сборной России U21 Даниила Хлусевича. Согласно данным портала transfermarkt, «красно-белые» заплатили за перспективного футболиста 3 миллиона евро.

Празднование гола Хлусевича

Также сообщается, что контракт Хлусевича со «Спартаком» будет рассчитан до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в пятнадцати матчах за «пушкарей» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.