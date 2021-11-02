Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Заседания по ситуации в Афганистане, Йемене, Сирии будут проведены в ноябре Советом Безопасности ООН, заявил постоянный представитель Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес 1 ноября на пресс-конференции.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Так уже известно, что мероприятие по Афганистану состоится 17 ноября. Кроме того, Совбез собирается провести встречи по Боснии и Герцеговине, Сомали, Ираку, Ливии, по Ближнему Востоку в целом.

Помимо этого, в ноябре пройдут заседания СБ ООН, посвященные вопросам неравенства и конфликтов, а также проблемам влияния трафика стрелкового оружия на мир и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии этой всемирной организации в Гаити.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН продлил миссию организации в Гаити