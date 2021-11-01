Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидаются дожди и усиление ветра. Таков прогноз Ростовского гидрометцентра на 2 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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Синоптики прогнозируют в ряде территорий Ростовской области небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра восточного и юго-восточного направлений составит 5−10 метров в секунду, в дневные часы ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Ночью столбики уличных термометров опустятся до 0 градусов. Температура воздуха днём составит +12…+17 градусов.

В ряде территорий Ростовской области сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.