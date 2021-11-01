Киев, 2 ноября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, «Динамо» в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» в матче четвертого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Барселона»

Последний матч двух этих команд состоялся 20 октября и завершился минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте встречи забил центральный защитник Жерар Пике после передачи Хорди Альбы.

На данный момент «Барселона» с одной победой с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Киевское «Динамо», набрав лишь одно очко, расположилось позицией ниже.