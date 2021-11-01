Джакарта, 2 ноября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали на территории Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 130 километрах к юго-западу от района Ниас-Барат в провинции Северная Суматра. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16 километром под морским дном. Интенсивность подземных толчков оценивалась в 3−4 балла. Тем не менее сведений о возможных пострадавших или разрушений не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии. Его очаг находился в 286 километрах от города Сиболга на глубине 15,3 километра. Пострадавших не было.