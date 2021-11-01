Москва, 2 ноября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Украинский политик и блогер Анатолий Шарий поделился впечатлениями от недавней поездки в Москву.

Anatoly Shariy Блогер Анатолий Шарий

«Я слышал до этого, что там шагнули вперёд. Но я вам должен сказать, что ощущаешь себя человеком, который приехал из глубокой провинции, из деревеньки. Я туда отправился из Брюсселя, и вот приезжаю — и как вроде бы из деревеньки», — сказал Шарий 1 ноября во время прямого эфира со зрителями.

Он в нескольких словах резюмировал увиденное — красиво, удобно и очень технологично.

Возвращаясь к сравнению с другими городами Европы, Шарий отметил, что туристы едут в Париж посмотреть на созданное 200−500 лет назад, но новых достопримечательностей у столицы Франции нет.

«То, что я увидел, уже больше Европа, чем Европа», — описал блогер Москву.

https://www.instagram.com/p/CVmrVVetLWQ/