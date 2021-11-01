Вашингтон, 2 ноября, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Вопросы налаживания диалога с КНДР были подняты представителями Вашингтона и Сеула в рамках регулярного американо-южнокорейского диалога. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

(сс) U.S. Army США и Южная Корея

Участники переговоров также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы гуманитарного сотрудничества. В Госдепе отметили, что встреча в очередной раз показала приверженность США и Южной Кореи их общей цели — достижению «полной денуклеаризации и мирного урегулирования» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён провел встречу с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвидом Бисли и обсудил с ним вопрос оказания гуманитарной помощи КНДР.