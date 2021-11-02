Вулвергемптон, Великобритания, , 01:03 — REGNUM 1 ноября в Вулверхэмптоне» на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над «Эвертоном» со счетом 2:1. Это поражение стало для «ирисок» третьим подряд в рамках внутреннего чемпионата. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Первый мяч на 28-й минуте встречи забил английский защитник Макс Килман после передачи Раяна Аит-Нури — 1:0. Через четыре минуты Рауль Хименес удвоил преимущество «волков» в счете — 2:0. На экваторе второй половины Алекс Ивоби сократил отставание в счете — 2:1.

Желтые карточки: Коулман — 90+2', Аит-Нури — 90+2'.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Ричард Уэст | Андре Марринер | Крис Кавана.

«Эвертон» с четырнадцатью очками опустился на десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», одержав пятую победу в сезоне, поднялся на седьмую позицию.