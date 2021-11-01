Лондон, 2 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. 2 ноября издание Calciomercato сообщило, что руководство выделит Антонио Конте 100 миллионов евро на зимние трансферы, чтобы усилить основной состав лондонского «Тоттенхэма».

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в ближайшее время официально объявит о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера. По двухлетнему соглашению Конте будет получить 15 миллионов евро за сезон.

На данный момент «Тоттенхэм» с пятью победами, пятью поражениями и пятнадцатью очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.