Москва, , 00:57 — REGNUM 34-летний голкипер «Сочи» Сослан Джанаев не попал в окончательный состав национальной сборной России по футболу из-за травмы приводящей мышцы бедра. Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Сослан Джанаев Дмитрий Пукалик

В текущем сезоне Сослан Джанаев принял участие в девяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил десять мячей. На счету голкипера два матча «на ноль».

Сослан Джанаев выступает за «Сочи» с 14 июля 2019 года после перехода из польского клуба «Медзь Легница» на правах свободного агента.