Москва, 2 ноября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Специалисты института Пушкина признали слово «спутник» словом года в России. Об этом 1 ноября сообщила журналистам пресс-служба института русского языка имени А. С. Пушкина.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Неприличными словами не выражаться!»

Специалисты поясняют, что слово «спутник» 2021 году стали употреблять в девять раз чаще. Произошло это, прежде всего, потому, что это слово прочно связано с названием российской вакцины от коронавируса. Рост частоты употребления слова объясняется широким обсуждением вакцинации и признания вакцины за рубежом.

Как уточнил Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, научный руководитель проекта «Слово года», исследование в рамках проекта проводится ежегодно на материале русскоязычной коммуникации. Источниками исследования являются тексты русскоязычных публикаций в СМИ и соцсетях.

Исследование проводится в три этапа. На первом этапе определяются наиболее часто обсуждаемые темы в текущем году. На втором этапе в самых обсуждаемых текстах выявляются ключевые слова, которые на третьем этапе ранжируются по росту частотности употребления на фоне четырёх предыдущих лет.

На втором месте, по данным специалистов института Пушкина, находится слово «Афганистан», его стали употреблять в 6,5 раз чаще. Рост частотности его употребления связан с событиями, происходящими в этой стране. На третьем месте находится словосочетание «Северный поток». Специалисты отметили возрастание частотности данного сочетания в пять раз. тема вновь приобрела остроту в связи с окончанием работ по строительству газопровода «Северный поток — 2».