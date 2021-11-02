Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Ситуация в сфере безопасности в Балтийском море, в том числе партнерство Финляндии и НАТО, стала одной из тем встречи президента Финляндии Саули Ниинистё и американского лидера Джо Байдена. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Саули Ниинистё Michał Józefaciuk

Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Байден заявил о своей приверженности сотрудничеству между Вашингтоном и Хельсинки. Кроме того, президент США поприветствовал продолжение тесного взаимодействия двух стран по общим вызовам, включая глобальное здравоохранение и изменение климата.

Кроме того, он одобрил планы Финляндии достичь к 2035 году «углеродной нейтральности».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Джо Байден заявил, что изменение климата является экзистенциальной угрозой для существования всего человечества.

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