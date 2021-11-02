Ханты-Мансийск, , 00:39 — REGNUM Правительство Югры одобрило проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём Instagram-аккаунте.

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Доходы региона на 2022 год утверждены на 251,169 млрд рублей, расходы — 284,718 млрд рублей, дефицит — 33,548 млрд рублей.

Отмечается, что источниками покрытия дефицита бюджета автономного округа в 2022 году будут средства от продажи акций, займы и остатки денежных средств бюджета Югры с 2021 года. При планировании бюджета на 2022 год власти ХМАО учитывают цену на нефть в размере $66 за баррель.