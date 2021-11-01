Кабул, 2 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Функционирование контрольно-пропускного пункта (КПП) «Спин-Болдак — Чаман» на границе Афганистана и Пакистана возобновится 2 ноября в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на пакистанского посла в Кабуле Мансура Ахмада Хана.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По его словам, через указанный переход смогут перемещаться пешеходы и торговые грузы. Дипломат отметил, что стороны хотят обеспечить бесперебойную работу этого КПП. Пункт был закрыт 5 октября радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с бюрократическими трудностями, которые афганцы испытывали при пересечении границы и которые не желал решать Исламабад.

В издании подчеркивают, что решение закрыть переход привело к «огромным финансовым потерям» для торговцев и фермеров из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября руководитель МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что гражданской войны в Афганистане удалось избежать.