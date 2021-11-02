2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 12:28 — REGNUM Поскольку на этой неделе в Глазго, Шотландия, начинается конференция, посвященная изменению климата, следует запомнить два числа: 1,5 и 45. Большинство мировых лидеров согласились с мнением научного консенсуса о том, что наша планета является бомбой замедленного действия — если температура повысится более чем на 1,5 градуса, то мир не спасти от катастрофического изменения климата.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы предупредить катастрофу, примерно 100 мировых лидеров, участвующих в конференции, должны ежегодно выделять на 7,6% меньше выбросов в течение следующих восьми лет. В глобальном масштабе это сократит количество выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году, согласно данным межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Каждый градус потепления, говорит группа экспертов ООН, приведет к лесным пожарам, наводнениям и голоду.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и солнца, а также прекратить производство всех новых видов ископаемого топлива.

Администрация президента США Джо Байдена предлагает к 2030 году сократить выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года. Еще 27 стран Евросоюза поклялись за это же время сократить свои выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Хотя я не буду спорить, что изменения в климате произошли, и вполне вероятно, что мы, человечество, внесли свой вклад в это, я должен сказать, что все эти предлагаемые решения — не более чем теория. Планета была теплее, была холоднее. Из того, что мы знаем, это немного непредсказуемый природный цикл. А чтобы не допустить усиления голода просто поменяйте систему производств. Снова и снова мы видим, что на теме климата политики начинают просто зарабатывать», — пишет randomthoughts332.

Выбросы в атмосферу Караченко Илья (Ilya Karatchenko)

«57% электроэнергии в Китае производится из угля. Только в 2020 году в Китае было введено в эксплуатацию в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире вместе взятом. Мир совершает экономическое самоубийство, а Китай просто смеется над нами. Они добьются мирового господства, даже не прибегая к помощи своих вооруженных сил», — отмечает political_pessimist.

«Австралия является огромным производителем угля, спрос на который возрастет, потому что Байден хочет закрыть доступ к нефти. Здесь, в США, закрытие трубопроводов увеличило спрос на уголь», — отвечает frdmluvr.

«Есть одна небольшая проблема с этим предложением. Существует только одна проверенная технология, которая может сократить выбросы парниковых газов для производства электроэнергии, и при этом она проверена, масштабируема, может производить электроэнергию в необходимых количествах и не зависит от погоды. Это ядерная энергетика, друзья», — объясняет whopdeedoo300.

«Изменение климата — фальшивка. Это скоординированная попытка извлечь и перераспределить мировое богатство и установить экономический контроль правительства над частным сектором. Вот почему мошенники говорят людям, что если они не купятся на их «решения», то все погибнут в катастрофе. Это все фальшивка. Изменение климата — это религия, а не наука», — указывает scamalotopus021.

«Какой фарс! Все, что было сделано, это перемещение денег налево. Ничего больше. Демократы, похоже, действительно думают, что существует такая вещь, как вечные двигатели, которые будут производить бесплатное электричество без каких-либо выбросов при их производстве», — негодует frdmluvr.

«Температура на Земле достигла своего пика, как она достигала его бесчисленное количество раз до этого, следуя природным циклам. Солнце обогревает Землю, а не человек. На Земле недостаточно людей, чтобы оказать какое-либо влияние на изменение климата. Парижское соглашение не выгодно США, потому что наносит им экономический ущерб, а также позволяет Китаю и Индии (60% населения Земли), являющимся худшими производителями углеродных выбросов, загрязнять Землю в течение следующих 20 лет. Это мошенничество», — объясняет Heavymetal61003.

«А насчет этого «научного консенсуса»… кто именно эти ученые? Сколько из них являются экспертами в отношении климата и его влияния на экосистемы, а также влияния человеческого поведения на климат? Без такой специальной экспертизы их мнение имеет не больше веса, чем мнение любого человека, случайно выбранного на улице», — считает strategic_clarity.

Уголь Raimond Spekking

«Утверждение о консенсусе на «97%» сфабриковано», — отвечает FutTheWuk164.

Напомним, что ранее президент США Джозеф Байден заявил, что изменение климата является угрозой самому существованию человечества.

«Это вызов самой нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления цена бездействия возрастает», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования «зеленого» энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.