Барселона, Испания, 1 ноября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. 33-летний аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем. У футболиста выявлена тахикардия. В ближайшие три месяца футболист пройдет процесс лечения, после которого будет известно, сможет ли форвард вернуться на поле.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

В текущем сезоне Серхио Агуэро из-за травмы голени принял участие лишь в пяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота мадридского «Реала».

Агуэро перешел в «Барселону» 1 июля 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение аргентинца с испанским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.