Казанский район, Тюменская область, 2 ноября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. В Тюменской области вводится карантин по высокопатогенному гриппу птиц в селе Кугаево Казанского района. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором.

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Вспышка птичьего гриппа произошла в личном подсобном хозяйстве села Кугаево. Под наблюдение взяты село Яровское, деревни Грачи, Благодатное, Новоалександровка, Сладчанка.

Напомним, птичий грипп распространился по нескольким населённым пунктам региона. Самая крупная вспышка заболевания птиц наблюдается на птицефабрике «Боровская», где до сих пор уничтожают более 4,5 млн кур и 12 млн яиц.